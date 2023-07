Superbonus: Conte, ‘vicini a imprenditori, nostra priorità è dare risposte a famiglie’

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Avevamo detto agli esodati del Superbonus, a questi imprenditori, che non li avremmo mai lasciati soli, sia nelle piazze che nelle istituzioni. Così è stato e così sarà”. Inizia così il post su Facebook di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in cui spiega la vicinanza del suo schieramento agli esodati del Superbonus, incontrate oggi al Mef. “Queste persone, da 10 giorni in presidio sotto il ministero dell’Economia, sono in attesa da troppo tempo che il governo risponda sull’emergenza dei crediti incagliati. Lo Stato non può voltare le spalle a chi, nel settore delle costruzioni, è stato decisivo per la crescita del Paese”, continua l’ex premier.

“Li abbiamo incontrati e abbiamo chiesto un confronto urgente al ministro Giorgetti per consentire a questi cittadini di far sentire la propria voce. Nel corso dell’incontro avuto oggi con il ministro e i suoi collaboratori abbiamo prospettato concrete e immediate soluzioni, perché è vero che combattiamo questo governo in tutte le sedi, ma la nostra priorità resta sempre dare risposte ai problemi di famiglie e imprese. Non ci fermeremo”, conclude Conte.