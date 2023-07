Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Per il governo della destra il salario minimo non serve. La scala mobile non sanno cosa sia. Il risultato è che subiamo il peggior crollo degli stipendi nell’ultimo anno, come vedete nel grafico. Buona fortuna, Italia”. Lo ha scritto su Twitter Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra.