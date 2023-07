Milano: incendio in Rsa, procura acquisisce documenti in Comune

Milano, 11 lug. (Adnkronos) – La procura di Milano ha acquisito dei documenti alla Proges, la cooperativa che gestisce la Rsa ‘Casa dei coniugi’ in cui la scorsa settimana un incendio ha provocato la morte di sei assistiti, e al Comune di Milano, proprietario della struttura, che aveva aperto un bando da circa un milione di euro per la manutenzione straordinaria di tutte le sue rsa e quindi anche sull’impianto di rilevazione fumi che non funzionava da mesi. Un malfunzionamento a cui la cooperativa aveva ovviato con la presenza, durante la notte, di un tecnico antincendio, in attesa che venisse riparato il sistema.

Le acquisizioni documentali serviranno per individuare le iscrizioni: potrebbero essere 4-5 persone che già domani finiranno nel registro degli indagati per le ipotesi di omicidio e lesioni colpose, con violazione delle normative sulla sicurezza, e incendio colposo. Dopo che gli indagati saranno avvisati, verranno eseguite le autopsie sulle sei vittime.