Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Le parole di Meloni oggi sono gravi. Lei ha detto che quella nota di fonti Chigi la sottoscrive, che si identifica in quelle parole e in quella nota si dice che la magistratura sta facendo campagna elettorale in viste delle elezioni. Oggi Meloni non ha abbassato i toni, ma li ha innalzati ancora di più”. Così Giuseppe Conte a Tg2Post Estate.