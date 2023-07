Roma, 12 lug. – (Adnkronos) – Per la riforma della giustizia “la proposta di legge andrà in prima lettura al Senato e poi alla Camera, entrambe le Camere verranno coinvolte. Non è una riforma contro la magistratura come ho sentito dire, ma si tratta di realizzare un programma di governo votato dagli elettori”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di Agorà estate su Rai 3.