Giustizia: Boschi, ‘noi veri garantisti, sfidiamo Fdi a fare lo stesso’

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “È da temere lo scontro ideologico sulla riforma della giustizia perché le prime reazioni portano a un ring che favorisce solo gli estremismi di entrambi gli schieramenti. La riforma della giustizia non è rinviabile perché i cittadini hanno la percezione di una giustizia ingiusta”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi al confronto col ministro della giustizia Nordio a “Piazza Italia”.

“I tempi – spiega – restano troppo lunghi, la fiducia nei confronti della magistratura è diminuita, una persona ogni tre giorni finisce in carcere da innocente. Un bilancio drammatico per un paese democratico. Dall’opposizione chiederemo più coraggio a Nordio, che su molte proposte può contare su di noi, perché sono nel nostro programma. Serve però una disponibilità ad ascoltare e a portare avanti sul serio la separazione delle carriere”.

“Ma – sottolinea – chiederemo più coraggio anche a Fratelli d’italia, che deve decidere se seguire la strada garantista o se rimane su posizioni che l’hanno caratterizzata in passato e che garantiste non erano. È facile essere garantisti quando è la propria parte politica ad essere attaccata, diventa difficile quando sono gli avversari ad essere colpiti. Noi siamo dei veri garantisti e, nonostante io abbia subito una mozione di sfiducia per la vicenda di Banca Etruria, senza essere mai neppure indagata, non abbiamo usato il contrappasso nei confronti dei nostri avversari, anche andando contro il sentire comune. Sulla riforma della giustizia faremo la nostra parte: appoggeremo le parti che condividiamo e contesteremo e voteremo contro quelle che non ci convincono. Saremo saldamente all’opposizione, non ideologica, ma di merito”, conclude.