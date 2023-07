Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è quello di approvare la delega discale in terza lettura prima della pausa di Ferragosto. Questa mattina, per le ore 12-13 verrà approvata alla Camera e contiamo di approvarla in Senato entro fine luglio, primi giorni di agosto per poi approvarla in via definitiva anche alla Camera”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di Agorà estate su Rai 3.