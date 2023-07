Camera: oggi question time alle 15, Calderone risponde su caso Santanché

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – C’è anche il cosiddetto caso Santanché al question time in programma oggi alla Camera alle 15. A risponderne sarà la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone. Attesi inoltre in Aula i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Giuseppe Valditara.

Nello specifico, si legge in una nota di Montecitorio, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, “risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a velocizzare l’iter autorizzativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici (Rosato – A-IV-RE); sulle iniziative a salvaguardia del principio di cautela e per scongiurare l’incremento del rischio alluvionale, in relazione ad un regolamento recentemente approvato dalla Giunta regionale della Liguria (Bonelli – AVS)”. Mentre la ministra Calderone “risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a verificare l’utilizzo della cosiddetta cassa integrazione Covid da parte della società Visibilia Editore (Braga – PD-IDP); sulle iniziative volte ad assicurare una retribuzione minima oraria, anche alla luce della recente sottoscrizione di un contratto collettivo (Aiello – M5S); sulle iniziative volte a promuovere a favore dei giovani stage extracurriculari che prevedano un adeguato compenso (Lupi – NM(N-C-U-I)-M)”.

Infine il ministro dell’Istruzione e del Merito, Valditara, “risponde interrogazioni sulle iniziative volte a superare il fenomeno del precariato nella scuola (Dalla Chiesa – FI-PPE); sullo stato di avanzamento degli interventi in materia di asili nido e scuole dell’infanzia previsti dal Pnrr e iniziative volte a preservarne gli investimenti (Miele – LEGA); sulle iniziative volte a promuovere nel sistema di istruzione e formazione l’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Foti – FDI)”.