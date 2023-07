“Le previsioni di bilancio tengono prudenzialmente conto dell’aumento di alcune spese, come quelle legate al comparto energetico”: così, la presidente della commissione Finanze, Annalisa Tomaciello, presentando ieri mattina il bilancio ai componenti dell’organo che presiede. Tuttavia, sarà necessario valutare e monitorare costantemente gli effetti degli eventuali ristori e contributi riconosciuti dal Governo agli enti locali, nonché l’impatto dell’aumento dei costi delle materie prime per le opere pubbliche che andranno a gara nel corso del 2023, oltre all’incremento dei costi dovuti all’inflazione e l’impatto sul costo dell’indebitamento relativamente ai mutui per i quali la rimodulazione ha consentito di impiegare risorse per servizi necessari per la città.

