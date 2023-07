Welfare: Zucconi (Fdi), ‘carta sociale aiuto concreto contro caro spesa’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Lo stanziamento di 500 milioni di euro per la Carta alimentare 2023 è un’ulteriore dimostrazione di quanto il nostro governo sia attento ai cittadini e alle famiglie in difficoltà. Grazie a questo decreto, infatti, un milione e 300mila italiani con Isee sotto i 15mila euro potranno beneficiare di una Carta solidale acquisti, presentata questa mattina in conferenza stampa dai ministri dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, del Lavoro, Marina Elvira Calderone”. Così, in una nota, Riccardo Zucconi, segretario di presidenza e deputato di Fratelli d’Italia.

“La Carta ‘Dedicata a te’ è un contributo unico pari a 382 euro destinato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità, un aiuto diretto e concreto, che non comporta nemmeno passaggi burocratici: a ogni comune infatti il ministero ha assegnato un certo numero di ‘carte’, calcolato in base alla popolazione residente e alla differenza tra il reddito medio del comune e il reddito medio nazionale, che arriveranno direttamente alla persona interessata senza che quest’ultima debba presentare alcuna domanda. Saranno infatti i comuni, a partire dal 18 luglio, a inviare le comunicazioni contenenti le indicazioni direttamente ai beneficiari della carta”, spiega il deputato che poi conclude dicendo che si tratta di “una boccata d’ossigeno per tante famiglie in difficoltà a causa del caro spesa, uno strumento che si aggiunge all’impegno quotidiano che il governo Meloni ha fin da subito attuato nella lotta alla povertà”.