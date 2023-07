Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “La carta ‘Dedicata a te’ è una boccata d’ossigeno per le famiglie in difficoltà. Un aiuto concreto che il governo Meloni ha voluto fortemente nell’ottica di proseguire lungo il cammino di sostegno a favore dei nuclei più disagiati. Inoltre, questa card aiuterà i consumi, un effetto collaterale positivo per il rilancio dell’economia della nostra Nazione”. Lo dichiara in una nota Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia.