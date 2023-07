Welfare: Ronzulli (Fi), ‘carta spesa sostegno concreto per famiglie in difficoltà’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Ancora una volta il governo e la maggioranza tendono la mano alle famiglie e ai cittadini in difficoltà. Il sostegno ai più fragili e la crescita del Paese sono state le priorità cui abbiamo lavorato fin dal primo giorno della legislatura. Dopo aver approvato misure per combattere il caro energia, dopo aver applicato sgravi fiscali per le aziende in favore di nuove assunzioni, dopo aver alzato le pensioni minime, oggi lanciamo la Carta spesa, utile a oltre un milione e 300mila famiglie per acquistare beni di prima necessità”. Così, in una nota, Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, commenta ‘Dedicata a te’, la carta spesa presentata oggi che serve come sostegno alle famiglie in difficoltà.

“Il nostro obiettivo – continua – è aiutare quei nuclei familiari che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e che potranno invece contare su circa 400 euro in più nelle proprie tasche, grazie anche al supporto delle associazioni di categoria, che stanno aderendo con convinzione a questa misura”. “E mentre la sinistra parla, Forza Italia e il centrodestra agiscono, continuando a mantenere gli impegni presi con gli elettori, con l’obiettivo di rilanciare l’economia del nostro Paese”, conclude Ronzulli.