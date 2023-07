Welfare: Rizzetto (Fdi), ‘aiuto concreto e reale per famiglie in difficoltà economica’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Più di un milione di famiglie italiane, dal 18 luglio, avranno un contributo economico una tantum grazie alla ‘Carta dedicata a te’, una carta solidale per acquisti di beni di prima necessità. Un plauso al governo Meloni per aver pensato a questa misura che andrà a favore di tutte quelle famiglie che si trovano in una condizione di bisogno dal punto di vista economico, a causa del caro prezzi, e che non percepiscono nessun altro aiuto economico dallo Stato. Grazie al fondo di 500 milioni, questo strumento sarà un aiuto concreto e reale attraverso una scontistica molto importante all’interno di tutte le attività commerciali che aderiranno al progetto”. Così Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Lavoro della Camera.