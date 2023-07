Ucraina: Casa Bianca, da Vilnius segnale compatto e positivo su futura adesione Kiev

Vilnius, 11 lug. (Adnkronos) – Dal presidente americano Joe Biden e dagli alleati della Nato arriverà al vertice di Vilnius “un segnale coeso e positivo” sul percorso dell’Ucraina in direzione dell’adesione all’Alleanza Atlantica. A dichiararlo, senza fornire date precise, è stato oggi il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

“Come ha fatto notare il presidente Biden, portare l’Ucraina nell’Alleanza ora a Vilnius trascinerebbe la Nato nella guerra con la Russia”, ha aggiunto, sottolineando inoltre che l’Ucraina “ha ancora ulteriori passi da compiere lungo il suo percorso di riforma” prima dell’adesione. “Ma gli alleati – ha assicurato – invieranno un segnale compatto e positivo sul percorso verso una futura adesione”.

Al momento non ci sono date, ha lasciato chiaramente intendere: “Non posso definire un calendario. E non credo che ne emergerà uno da qui”, ha detto, parlando dei lavori del summit. “Dal nostro punto di vista, sta all’Alleanza definire il percorso di riforme assieme all’Ucraina, quindi assicurarsi che Kiev ci lavori”. I leader a Vilnius “stanno continuando a discutere questa mattina la precisa natura del processo relativamente al percorso ucraino” che farà parte del comunicato finale, ha concluso.