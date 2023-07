Salario minimo: Tajani (Pd), ‘dopo dati Ocse incomprensibile contrarietà governo’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “I dati Ocse pubblicati oggi ci dicono che in Italia salari e occupazione permangono al di sotto della media europea ma la rotta si può invertire anche grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha investito sulle politiche attive del lavoro 4,4 miliardi di euro tramite il programma GOL. Mentre il Paese è in ritardo su diversi obiettivi del Pnrr, tanto da rischiare lo slittamento della quarta rata, il programma GOL, a partire dalla scorsa legislatura, ha centrato tutti gli obiettivi di persone da prendere in carico e avviare al lavoro”. Lo ha scritto, in un post su Facebook, Cristina Tajani, senatrice del Partito democratico.

“Il governo – si legge ancora – deve concentrarsi su questo, invece annaspa tra guai dei ministri e bandierine ideologiche. È incomprensibile la contrarietà al salario minimo, i ritardi su infrastrutture, tecnologia, politiche di sviluppo, lo stallo sul potenziamento dei centri per l’impiego, la debacle sui nidi che sostengono l’occupazione femminile”. Per lei, “sono questi i temi da mettere al centro dell’agenda”.