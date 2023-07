Rai: Ruotolo (Pd), ‘su Facci, Sergio ignora esternazioni sessiste’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Ma come si può dare la colpa a chi ha sollevato il caso e non decidere su chi ha provocato il caso? È il mondo alla rovescia. L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, non vuole ascoltare chi, per il bene del servizio pubblico, chiede di non contrattualizzare l’editorialista di Libero, Filippo Facci, che dovrebbe condurre un programma su Rai Due”. Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Partito democratico.

“Nella riunione del consiglio d’amministrazione della Rai di questa mattina – sottolinea – Sergio si è giustificato decidendo di non decidere sul contratto di Filippo Facci perché ‘non è mia abitudine decidere sulla base di campagne politiche strumentali e emozionali’. E le esternazioni sessiste? E la colpevolizzazione di una donna che denuncia di essere stata violentata?”, chiede in conclusione l’esponente dem.