Pnrr: Lorenzin (Pd), ‘da governo approccio tragicomico, Meloni riferisca in Senato’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Non fosse che a rimetterci è tutto il Paese, possiamo affermare che l’approccio del governo al Pnrr è tragicomico. La terza rata è bloccata da mesi a causa delle lungaggini dell’esecutivo, la quarta è in forse e se arriverà sarà solo nel 2024. Nel frattempo il governo non risponde nel merito su questo caos che danneggia famiglie e imprese. È per questo che chiediamo che la presidente del Consiglio venga in aula a riferire i piani del governo sul Pnrr”. Lo dice Beatrice Lorenzin, senatrice e vicepresidente del gruppo del Partito democratico.