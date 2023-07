Pnrr: Fitto, ‘rispetteremo scadenza 31 agosto per modifiche e revisione’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Rispetteremo la scadenza del 31 agosto” per la revisione del Pnrr nella sua interezza. Lo ha precisato il ministro Raffaele Fitto, nella conferenza stampa al termine della cabina di regia sulla quarta rata. “Stiamo entrando in una dimensione diversa per l’attuazione del Piano – ha poi illustrato -. Nelle fasi precedenti l’attuazione richiedeva provvedimenti amministrativi. Ora siamo nella fase di messa a terra dei progetti”.

Le modifiche che entro quella data verranno apportate sono dettate da “due esigenze oggettive: da un lato è cambiato lo schema con il RepowerEu, che risponde a esigenze energetiche, e con altre questioni come l’aumento delle materie prime; fall’altro lato ci sono alcuni interventi che per ragioni oggettive non sono realizzabili entro giugno 2026, la scadenza del Pnrr. Il governo sta quindi lavorando ad un coordinamento delle risorse. Possiamo spostare alcuni interventi su altri programmi di intervento, come i fondi di coesione che hanno il 2029 come scadenza”.