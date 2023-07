Pnrr: Cattaneo (Fi), ‘flessibilità si conferma tema giusto, bene governo’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “La flessibilità rispetto agli obiettivi del Pnrr era ed è un tema giusto. Le modifiche apportate al Piano, e condivise con la Commissione europea, lo dimostrano. L’esecutivo saprà trovare una sintesi, grazie al proficuo lavoro del ministro Fitto e alle competenze del ministro degli Esteri e futuro presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che vanta una grande esperienza in sede Ue”. Così Alessandro Cattaneo, deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia.

“È evidente che, rispetto a quando è stato concepito il Piano, il mondo è cambiato e le priorità sono diverse. Per questo occorre rivedere il metodo di spesa, in modo tale da mettere a terra questi denari in tempo utile e in modo proficuo. Resto peraltro dell’idea che prima che spendere tutte le risorse, sia necessario spenderle bene. Magari anche con un maggiore coinvolgimento dei privati, per esempio utilizzando lo strumento di crediti erogati attraverso accordi con Cdp e con le banche”, conclude Cattaneo.