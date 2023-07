Pnnr: Schlein, ‘tutto tace, soprattutto la Meloni mentre Italia rischia di perdere risorse’**

Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Ci sono 19 miliardi di euro che l’Italia avrebbe potuto incassare già da febbraio con la terza rata del Pnnr: siamo a luglio e non ne abbiamo traccia. Ci sono altri 16 miliardi di euro, la quarta rata, per i quali dovevamo presentare la domanda a fine giugno: siamo all’11 luglio e tutto tace. Tace soprattutto la presidente del Consiglio, in silenzio da giorni per i guai giudiziari dei suoi ministri e sottosegretari mentre l’Italia rischia di perdere le risorse che faticosamente ha ottenuto dall’Unione europea”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.