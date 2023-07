Pd: Bertinotti, ‘partito è irriformabile’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Schlein? Il giudizio non è su di lei ma sul suo partito, è un esercizio di pessimismo critico: penso che il Partito democratico sia un partito irriformabile, si è venuto costruendo come partito di governo, ha fatto della governabilità l’alfa e l’omega della vicenda politica, disperdendo così qualunque caratteristica di un partito riformatore e di sinistra”. Lo ha detto Fausto Bertinotti, ex segretario di Rifondazione comunista, ad Agorà, su Rai Tre.

L’ex presidente della Camera ha poi rivendicato l’eleganza “contro la vulgata anticomunista secondo cui i comunisti possono essere brutti, sporchi e cattivi. I comunisti possono essere intelligenti ed eleganti, cattivi semmai per necessità”.