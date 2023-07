“Ho incontrato stamane (ieri per chi legge ndr) la manager dell’ospedale San Pio Maria Morgante che mi ha consegnato copia dell’Atto aziendale. Mi sono riservato di approfondirne i contenuti, con i miei collaboratori, nei prossimi giorni per esprimere una valutazione compiuta, nell’ambito delle prerogative che la legge riserva ai sindaci delle città capoluogo in materia”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo un incontro svoltosi ieri mattina con la direttrice generale dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’.

