Lavoro: Castellone, ‘formazione per integrare nuovi strumenti digitali’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Stiamo attraversando una vera e propria transizione demografica che può diventare un’opportunità di crescita per il Paese solo se la politica saprà mettere in campo interventi mirati puntando sulla prevenzione in ambito sanitario per ridurre l’incidenza delle cronicità; immaginando un nuovo mercato del lavoro che non può prescindere dalla formazione continua per integrare sempre meglio i nuovi strumenti digitali; prevedendo sgravi fiscali mirati e zone franche a zero irpef per i pensionati; facendo partire progetti di silver co-housing che permettano agli over 65enni di vivere in modo autonomo”. Lo ha affermato la vicepresidente del Senato ed esponente pentastellata Mariolina Castellone nel corso dell’evento “Silver economy. Una nuova grande economia”.

“I Paesi che stanno già sperimentando nuovi modelli di incentivi al lavoro per gli over 65enni hanno dimostrato che non c’e alcun effetto sul tasso di disoccupazione giovanile che anzi sembra inversamente proporzionale a quello dell’occupazione over 65, come si evince dal confronto tra i dati di italia e Giappone. In Giappone il 25% delle persone con più di 65 anni lavora e la disoccupazione giovanile è intorno al 5%; in italia solo circa il 5% degli over 65 lavora e la disoccupazione giovanile supera il 20%”, ha concluso Castellone.