Iv: al via congressi dal basso, festa nazionale a Santa Severa**

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Dopo quattro anni Italia Viva inaugura una stagione di democrazia interna con la celebrazione di congressi democratici dal basso. La coordinatrice nazionale ha convocato per martedì 18 luglio la prima riunione della cabina di regia che affronterà il tema delle prossime iniziative a cominciare dalla festa nazionale di Santa Severa e dalla scuola di formazione e under 30 a Palermo”. Si legge in una nota.

“Mercoledì 19 luglio si terrà la prima riunione della Commissione regole con l’obiettivo di celebrare i congressi provinciali, regionali e nazionali entro il 15 ottobre. Lo stesso giorno si riunirà il gruppo al Senato per le comunicazioni della capogruppo Raffaella Paita e le conseguenti deliberazioni”.