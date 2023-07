Duro attacco del Consigliere di minoranza di Foiano di Val Fortore Nicola Esposito all’indirizzo del Sindaco Giuseppe Ruggiero. Secondo Esposito il Sindaco avrebbe ecceduto nei rimborsi per le spese di viaggio. Dice Esposito: “Il Sindaco di Foiano di Val Fortore si autoliquida l’ennesimo rimborso, questa volta € 5.334,25, suddiviso in spese di viaggio e vettovagliamenti vari: soggiorni in albergo, pranzo per 5 persone, panini e cibarie diverse. I chilometri percorsi con la propria auto ammonterebbero a 8816, relativi al periodo 13 febbraio- 23 maggio 2023, ossia circa 90 kilometri al giorno, se si considerano le domeniche, circa 100 escludendole”.

