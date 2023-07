Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Può un sistema fiscale permettersi di essere non equo senza smantellare la Sanità universalistica e l’istruzione pubblica? No, non può. Davanti alla delega questo tipo di dubbio c’è, che sia questa l’intenzione del governo: far venire meno i servizi e i beni pubblici essenziali per i cittadini. Noi non ci stiamo”. Lo ha detto Elly Schlein presentando le proposte del Pd per la riforma fiscale.