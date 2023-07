Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Diciamo no alla flat tax”, dietro cui “si nasconde la vera idea della destra: abbassiamo le tasse ai ricchi e semmai ci saranno meno risorse per i servizi” graveranno sui “poveri. Questo non lo possiamo tollerare”. Lo ha detto Elly Schlein, presentando le proposte del Pd per la riforma del fisco.