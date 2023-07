Fisco: Pd presenta contro riforma, ‘delega governo pericolosa e iniqua’

Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – “La delega fiscale non affronta le criticità del Paese e rappresenta un rischio per il Paese”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga, presentando le proposte del Pd per la riforma fiscale con la segretaria dem Elly Schlein, Antonio Misiani, Virginio Merola e Maria Cecilia Guerra.

“Il fisco è un elemento fondamentale del patto con i cittadini ed è entrato in profonda crisi, con regimi di favore e una evasione crescente -ha detto Misiani, responsabile Economia del partito-. La riforma del governo non affronta i nodi che sono sulla carta, è ambiziosa ma le disuguaglianze rimangono, sono cristallizzate se non peggiorate. Tanti annunci con il rischio che la montagna partorisca un topolino”. Misiani ha annunciato: “Presentiamo un pacchetto di controproposte per un fisco più giusto, che superi le disuguaglianze, più semplice, amico e leggero”.