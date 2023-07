Calcio: Barelli (FI), ‘Abodi non merita critiche e non deve chiedere scusa’

Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Le parole di Abodi? Sono allucinato, il ministro da cittadino non è stato offensivo e dice quello che ritiene, che non era indirizzato a lui (Jankto) ma magari a chi ostenta volendosi mettere in mostra con le proprie caratteristiche, che vanno ovviamente rispettate”. Lo ha detto il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli a Agorà estate.

“Il ministro Abodi è una persona perbene, corretta, educata e sensibile, non si può misurare l’aggettivo o fare l’intepretazione. Il mondo dello sport è molto aperto, all’interno c’è la società, il ministro non si merita critiche e non deve chiedere scusa a nessuno”, ha aggiunto Barelli.