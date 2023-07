“Debbo ringraziare monsignor Felice Acrocca. E’ il terzo anno che ci ritroviamo a confrontarci sulle aree interne. Il tema riguarda tutto il Paese, non solo il Mezzogiorno. Monsignor Accrocca ci ha aiutato con molta insistenza a comprendere il problema e indicare soluzioni, su un tema che concerne le comunità ecclesiali e la presenza della Chiesa nelle zone interne e un profilo di futuro e di visione per il Paese, non c’è futuro per il Paese senza un progetto per le aree interne: ne va del futuro del Paese e delle aree metropolitane, è questione di qualità della vita nelle aree metropolitane oltre che in quelle interne”. Ha esordito così ieri mattina il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in città al Centro La Pace per il dibattito di apertura della due giorni del Forum aree interne. Un confronto che ha ospitato la presenza di vescovi da diversi comprensori regionali, centrato sulle criticità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia