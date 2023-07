Anarchici: Pd, ‘fuori da aula Senato quando Delmastro prende parola’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Concludo ricordando che oggi in commissione Giustizia i membri del Pd sono usciti dall’aula quando è entrato Dalmastro, Lo abbiamo fatto non per una antipatia personale ma perché il Pd sta aspettando le scuse per le frasi con le quali ha accusato gli esponenti del Pd che avevano fatto visita a Cospito in carcere di aver fatto ‘un inchino ai mafiosi’. Questo non è accettabile e in assenza di queste scuse usciremo anche da questa aula quando prenderà la parola Delmastro”. Così il senatore del Pd Alfredo Bazoli è intervenuto nell’aula del Senato durante la discussione del ddl Beni culturali.