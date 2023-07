Anarchici: Berrino (Fdi), ‘con Delmastro da Pd comportamento pretestuoso’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Oggi in commissione Giustizia in Senato i colleghi del Pd si sono alzati e usciti dall’aula durante l’audizione del sottosegretario Delmastro. Si tratta di un comportamento pretestuoso che non giova al dibattito politico che può assumere anche toni drastici ma non può mai mancare in una democrazia compiuta come la nostra. Non ci stupiamo più di tanto di quello che è successo ma stigmatizziamo con forza l’atteggiamento dei senatori del Pd perché col loro esempio fanno un torto ai principi democratici di cui pure si fanno paladini”. Lo dichiara Gianni Berrino, senatore e capogruppo della commissione Giustizia di Palazzo Madama di Fratelli d’Italia.