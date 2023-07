A Pesaro torna ‘UlisseFest’, la festa del viaggio di Lonely Planet dal 13 al 16 luglio

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – ‘UlisseFest’, la festa del viaggio di Lonely Planet, torna a Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024, dal 13 al 16 luglio con la VI edizione, portando agli appassionati molteplici spunti e idee per viaggiare, approfondire e divertirsi. Tra gli ospiti: Franco Arminio, Vinicio Capossela, Moreno Cedroni, Simone Cristicchi e Amara, Bill De Blasio, Donatella Di Pietrantonio, Umberto Galimberti, Saimir Kristo, Vito Mancuso, Mike Maric, Eliades Ochoa, Stefania Parmeggiani, Carlo Ratti, Stefano Senardi, Cecilia Sala e molti altri. Il tema conduttore di questa edizione è ‘Tra caos e poesia’, due sensazioni contrapposte che spesso proviamo quando ci troviamo lontani da casa, in luoghi di cui ignoriamo lingua, cibi, tradizioni e abitudini, sopraffatti dalla diversità e da un senso di confusione.

Per aprire l’edizione 2023, la sera del 13 luglio alle 21.30 in Piazza del Popolo, Vinicio Capossela salirà sul palco per offrire uno spettacolo animato dalle musiche e dalle parole delle Tredici canzoni urgenti che danno il titolo al nuovo album, e illuminare con la sua poesia dell’anima la notte pesarese (prevendite su Vivaticket.com e TicketOne.it). Il 14 luglio la giornata inizierà alle 11, nel Cortile dei Musei, con Donatella Di Pietrantonio e Mauretta Capuano che ci parleranno degli aspetti sociali, storici, ma anche affettivi del viaggio e ci ricorderanno come quello che oggi consideriamo un bisogno primario sia invece il frutto di un percorso di conquista.

Alle 17 presso il Teatro Sperimentale si terrà la proiezione e la presentazione del film ‘Franco Battiato – La voce del padrone’, vincitore del Nastro d’Argento. Con Stefano Senardi, Franco Cattini e Marilisa Capuano. Alle 19 presso Piazzale Collenuccio, Carlo Ratti ingegnere, architetto e teorico dell’architettura, figura di riferimento del dibattito attuale, ci parlerà di città, in un panel che vedrà coinvolto Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro e Daniele Vimini, Vice Sindaco e Assessore alla Bellezza di Pesaro. Modera Sabrina Rappoli.

Alle 19.30 sempre presso Piazzale Collenuccio ci spingeremo ai confini della Terra, con Antonella Giacomini, giornalista e scrittrice che ha seguito il richiamo della natura dalla Groenlandia alla Patagonia, e con Paola Giacomini, che ha viaggiato a cavallo in luoghi remoti come la Mongolia, in un dialogo dedicato ai viaggi più estremi moderato da Linda Cottino. Di Giappone e della sua poliedrica cultura ci occuperemo alle 20.30 in Piazzale Collenuccio con l’influencer, scrittore e creator digitale Kenta Suzuki, in collaborazione con JNTO.

Alle 21 in Piazza del Popolo con il filosofo e teologo Vito Mancuso proveremo a capire quali fermenti germinano dall’incontro tra la paura e il coraggio guidati dall’idea che il viaggio sia anche il tentativo di trovare riferimenti e direzioni affidabili in un mondo complesso e instabile.

Alle 22 saranno protagonisti Simone Cristicchi e Amara nel Concerto mistico per Battiato “Torneremo ancora”, rendendo omaggio al maestro della musica e della spiritualità (concerto gratuito).