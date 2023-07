Vacanze agli sgoccioli per i giallorossi. Ancora una settimana di relax, prima di tuffarsi nella preparazione della prossima stagione che vedrà il Benevento ai nastri di partenza del campionato di Serie C. Il raduno in città è fissato per il 17 luglio, ma già nei giorni precedenti i tesserati faranno rientro nel capoluogo.

