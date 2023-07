Taxi: Della Vedova, ‘aprire il mercato e aumentare le licenze’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Sui taxi, come sui balneari, bisogna aprire il mercato. C’è una domanda di mobilità che non viene esaudita dai taxi attuali: bisogna aumentare le licenze per i tassisti. Questo non andrebbe nemmeno a danno di chi protegge le proprie licenze, l’obiettivo è quello di allargare il mercato riducendo l’uso delle auto private. Il punto è che non si può essere bloccati agli interessi di una corporazione: l’interesse generale è avere più taxi. Servono i taxi? Ci siano più taxi”. Lo ha detto il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova, a L’Aria che Tira Estate su La7.