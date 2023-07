Tav: Montaruli (Fdi), ‘basta ambiguità Pd, Schlein dica sì a opera’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Schlein dica chiaramente sì al Tav. Il silenzio del Partito Democratico dopo le parole anti-Tav del proprio dirigente Marco Boschini è una grave crepa nel partito che governa il territorio torinese, preoccupante in un momento così delicato per l’opera”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Per sgombrare ogni dubbio è doveroso che il capo di un partito dell’opposizione allontani ogni equivoco altrimenti sarà evidente che il tentativo di inseguimento dei pentastellati continua sul binario dell’alta velocità in maniera irresponsabile voltando le spalle all’interesse del territorio e dell’intera nazione. Schlein smentisca Boschini per un sì tav senza se e senza ma”, conclude la deputata.