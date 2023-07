Sostenibilità: energia green e mobilità, il contributo di Repower

(Adnkronos) – Il contributo alla transizione energetica di , uno dei principali fornitori di energia elettrica e gas naturale, servizi di efficienza energetica e mobilità elettrica, nel nostro Paese, passa anche attraverso 10 parchi eolici, 21 impianti fotovoltaici, 2 idroelettrici e 4.491 i punti di ricarica per veicoli elettrici. Sono alcuni dei numeri emersi dal Bilancio di Sostenibilità relativo all’anno 2022 del Gruppo, che opera nel settore energetico da oltre 100 anni, tra i primi operatori italo-svizzeri nella generazione da fonti rinnovabili. ()

“Alla fornitura di elettricità e gas – commenta Fabio Bocchiola, Amministratore Delegato di Repower Italia – l’azienda affianca da tempo dei servizi a valore aggiunto che mirano all’efficientamento energetico e alla mobilità elettrica. Il nostro approccio punta apertamente alla consapevolezza e all’accettazione da parte delle comunità locali delle soluzioni che sviluppiamo. Che si tratti di un impianto rinnovabile o di un hub per la mobilità elettrica, è chiave per la diffusione di queste tecnologie trovare sempre un punto di equilibrio tra la componente economica, quella ambientale ed una terza, che prenda in considerazione l’uomo e la sua qualità della vita. L’innovazione è il cardine del modello Repower, all’interno di un processo di crescita che sappia affiancare i clienti nelle scelte strategiche delle loro attività, minimizzandone l’impatto sull’ambiente sia sul fronte dell’efficientamento energetico sia su quello della generazione elettrica, attraverso il continuo ampliamento del proprio parco rinnovabile”.

“Per declinare un concetto articolato come quello della sostenibilità Repower si è lasciata ispirare da una frase attribuita a Mozart. Tre cose sono importanti per un buon pianista, testa, dita e cuore. Questa frase richiama metaforicamente i tre elementi della sostenibilità, la ‘testa’ rappresenta la coerenza dell’investimento in termini economici, quindi la governance, le ‘dita’ rappresentano la competenza, anche e soprattutto in termini di impatto ambientale e il ‘cuore’ fa riferimento all’uomo e alla collettività in cui ogni elemento si inserisce. Il nostro bilancio di sostenibilità,redatto in modo volontario, recepisce queste tre voci Esg e ne aggiunge una quarta che ci differenzia molto dal mondo delle Utilities in cui operiamo. Il quarto elemento è la bellezza, donare bellezza attraverso i nostri progetti fa parte dell’approccio di Repower alla sostenibilità”, racconta Francesca Casagrande, Head of Sustainability Management di Repower Italia.

A conferma di questa impostazione, la figura del Responsabile della Sostenibilità è parte integrante della struttura organizzativa dell’azienda e ha lo scopo di fissare obiettivi e relative azioni strategiche, anche grazie al contributo del Comitato di Sostenibilità.