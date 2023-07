Entra nel vivo il mercato del Benevento, in particolare nel vortice delle cessioni che vedrà protagonista il club di via Santa Colomba nei prossimi giorni torridi di luglio. Tanto lavoro all’orizzonte per il direttore tecnico Marcello Carli che avrà il compito di alleggerire la rosa di Matteo Andreoletti prima del nuovo inizio, fissato con la partenza per il ritiro di Roma dove prenderà forma la nuova Strega costruita per la Serie C.

