Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Io ho trovato incredibile che Meloni non solo fallisse la trattativa con Polonia e Ungheria ma che, dopo pochi giorni, tornasse in Polonia per farsi dire di no alla condivisioni di responsabilità. Come fa a uscire da quella riunione e dire ‘hanno ragione’? I muri che stanno costruendo sono contro Italia oltre che contro migranti”. Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.