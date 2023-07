Lavoro: Guerra (Pd), ‘investire in formazione, no a retromarcia governo’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “E’ di fondamentale importanza sostenere le politiche attive del lavoro nel nostro Paese ma è altrettanto importante investire nella formazione per stare al passo con le grandi trasformazioni tecnologiche che ci sono nel mercato del lavoro”. Così Cecilia Guerra, responsabile del Lavoro nella segreteria del Pd nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.

“Nel Pnrr erano state destinate risorse proprio per questo obiettivo ma il governo sembra preferisca fare retromarcia, distruggendo ciò che faticosamente si stava costruendo, come dimostra la chiusura dell’Anpal senza che si capisca quale strada alternativa si intende intraprendere. Il sistema non funziona, e va rivisto per rispondere alle esigenze non solo dei lavoratori ma anche degli imprenditori, che pure hanno bisogno di aggiornare la propria formazione”, conclude Guerra.