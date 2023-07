Governo: Zambito (Pd), ‘quadro si aggrava, Santanchè faccia passo indietro’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo letto sui giornali le nuove dichiarazioni della dipendente di Santanché, in cui la lavoratrice spiega non solo di aver lavorato anche in cassa integrazione, ma di aver scoperto di essere stata pagata con rimborsi spese e di aver fatto a sua insaputa una consulenza con il gruppo di FdI al Senato e in particolare con Ignazio La Russa. Sono notizie che aggravano la situazione della ministra del Turismo”. Lo dice Ylenia Zambito, senatrice del Partito democratico e componente della commissione Affari sociali a Palazzo Madama.

“A questo si aggiunge la vicenda dei compensi percepiti dalla Ki Group, che sarebbero sostanzialmente più alti di quelli dichiarati nell’aula del Senato dalla stessa Santanchè. Ci sembrano circostanze che dovrebbero consigliare alla ministra di fare un passo indietro”, conclude Zambito.