Roma, 10 lug- (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è da poco atterrata a Riga dove alle 17.30 ore locale, quando in Italia saranno le 16.30, avrà un bilaterale con il primo ministro lettone Krisjanis Karins. La presidente del Consiglio arriverà in serata a Vilnius, dove è attesa per il vertice Nato, prima però di lasciare Riga visiterà il contingente italiano alla base di Adazi.