Giustizia: Zanettin (Fi), ‘ingerenza toghe anomalia italiana, ma ora giù toni’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “In nessun Paese accade che il legislatore, nel momento in cui si occupa di giustizia, debba necessariamente trovare il consenso dell’Associazione nazionale magistrati. Questa, nel quadro internazionale, è un’anomalia tutta italiana. Detto ciò, credo che ora si debba cercare di stemperare i toni ed evitare gli estremismi, da una parte e dall’altra”. Così Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia al Senato, intervenuto all’Aria che tira su La7.

“Il centrodestra si è presentato alle elezioni con una piattaforma programmatica in tema di giustizia che vuole portare avanti, senza che questo debba essere considerato come una clava nei confronti dei magistrati o dei cittadini. Il disegno di legge Nordio dal mio punto di vista è un ottimo punto di partenza. Personalmente, per le battaglie che da oltre 20 anni conduco in Parlamento, credo possa essere migliorato in chiave garantista, nell’interesse dei cittadini, per evitare il processo mediatico, che è una nefandezza”, conclude il senatore azzurro.