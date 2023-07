Giustizia: Faraone (Az-Iv), ‘separazione carriere indispensabile’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “La maggioranza sembra mancare del coraggio necessario a sostenere una riforma che è vitale approvare in tempi brevi”. Lo ha detto Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, a Rainews24.

“Abbiamo la sensazione che la maggioranza non accompagni Nordio e Nordio non accompagni alle proprie dichiarazioni i conseguenti atti legislativi. A nostro avviso, manca per esempio la determinazione a portare in Parlamento anche la separazione delle carriere, che è uno strumento secondo noi indispensabile. Serve una maggiore determinazione e noi non la vediamo”, ha concluso.