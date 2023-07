Forlani: Mons. Paglia, ‘ricordo la sua dignità durante la tempesta giudiziaria’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Ho conosciuto Arnaldo quando si abbatté su di lui la tempesta giudiziaria. Di quel momento ricordo la sua dignità. Certo di un mare di dolore e di sconcerto. Mi colpì la sua fiducia in Dio. Si affidò alla sue mani, sapeva che non lo avrebbe abbandonato”. Così ricorda Arnaldo Forlani monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, durante l’omelia dei funerali di Stato in corso alla Basilica di Santi Pietro e Paolo.

“Sentì forte l’amicizia della sua cara famiglia – prosegue – Molti hanno sottolineato l’inconsistenza delle accuse che gli sono state rivolte…E neppure si è sottratto all’azione della magistratura, rispettandone l’azione, interpretando tutto come effetto raro del clima devastante di quegli anni”.

“Tutto ciò – aggiunge – rafforzò la sua attenzione a non indebolire le istituzioni su cui si fondano la convivenza civile e il bene di tutti”. “Arnaldo – ricorda Paglia – ha mostrato sempre un grande senso delle istituzioni, tutte le volte in cui è stato presidente e vice presidente del Consiglio”.