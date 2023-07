Fisco: Boccia (Pd), ‘per noi progressività imposte fondamentale, per destra no’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Negli ultimi governi il Pd quando è stato al governo è stato in governi con maggioranze composite, come nell’ultimo governo Draghi, quando si tentò una riforma fiscale ma non si riuscì per la contrapposizione destra-sinistra. Perché per noi la progressività delle imposte è fondamentale, per loro no. Sulla flat tax, ad esempio, non ci siamo. Quello che loro chiamano ‘concordato preventivo biennale’ è in realtà un condono. Su deduzioni e detrazioni vedremo cosa indicano”. Lo ha detto il capogruppo del Pd in Senato, Francesco Boccia, a SkyTg24 Economia.