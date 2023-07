Covid: Renzi, ‘bene commissione inchiesta, serve chiarezza’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Sono molto contento della decisione di istituire una Commissione di Inchiesta sul Covid”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Capire perché Giuseppe Conte ha chiesto a Putin di far entrare i soldati russi in Italia, capire se le procedure per vendere mascherine e ventilatori hanno aperto la strada a arricchimenti personali ingiusti, capire se le chiusure e le riaperture sono state gestite con valutazioni scientifiche o sulla base di valutazioni umorali, capire se le politiche educative e scolastiche dalle riaperture ai banchi a rotelle sono state frutto di una strategia politica o di una valutazione populista, capire se abbiamo imparato qualcosa per il futuro di una eventuale emergenza alla luce di ciò che è accaduto, capire se tra la gestione Arcuri e la gestione Figliuolo non solo sui vaccini ci sono state differenze (per noi sì), capire che cosa è cambiato per la sanità pubblica dopo la pandemia: tutto questo per noi deve essere oggetto di grande attenzione”.

“Italia Viva ha chiesto l’istituzione di una commissione di inchiesta da molti mesi, raccogliendo firme su questo e chiedendo l’impegno dei nostri iscritti durante le assemblee nazionali. Dunque oggi siamo felici che finalmente la Commissione di Inchiesta prenda forma. Mi colpisce che ci siano commentatori come Aldo Grasso ieri sul Corriere che definiscono demagogica la commissione di inchiesta sul Covid. Se non facciamo chiarezza sull’esercito russo in Italia, sulle politiche educative e scolastiche, sulle mascherine e i ventilatori, sulla modalità di gestione dell’emergenza, la tragedia del Covid sarà una volta di più una tragedia sprecata”.