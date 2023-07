“Chiuso per vergogna” lo striscione anonimo a segnalare protesta e disagio, in forma non legale chiaramente, per la chiusura di Villa dei Papi. Il sito, condiviso da Provincia di Benevento e Comune, era divenuto negli ultimi anni, dopo la sua riapertura, un punto di riferimento per le famiglie con bambini del rione Pacevecchia e della zona alta della città ma non solo, vista la sua frescura derivante dalla posizione geografica privilegiata e dalla folta vegetazione.

