Caldo, allerta rossa per 3 giorni su Roma e Rieti

Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) – Settimana di grande caldo per l’Italia. Da oggi fino a mercoledì bollino rosso, allerta più alta (livello 3), su Rieti e Roma. Domani nella stessa situazione rovente anche Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Torino. Mercoledì bollino rosso a Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma. Lo registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città.

Il livello 3 indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, ricorda il ministero.