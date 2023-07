Il sindaco di Buonalbergo Michele Gambarota ha emesso un’Ordinanza per il taglio di alcuni grossi arbusti che risultano pericolanti. Infatti, come si legge nell’ordinanza, nell’area di proprietà dell’amministrazione provinciale di Benevento sita in Località Cappella in adiacenza della vecchia Cascina Panari sono presenti due alberi di pino già da tempo oggetto di attenzione poiché si presentano fortemente inclinati con segni evidenti di degrado e trascuratezza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia